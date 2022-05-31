Израиль и ОАЭ подписали в Дубае соглашение о свободной торговле

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали во вторник в Дубае соглашение о свободной торговле. Как передает Арменпресс, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным газеты The Jerusalem Post, в результате подписания соглашения таможенные пошлины между двумя странами будут отменены на 96% товаров, включая продукты питания, косметику, медицинское оборудование и лекарства. Издание отмечает, что это первая подобная договоренность между еврейским государством и арабской страной

1 апреля канцелярия израильского премьера Нафтали Беннета сообщила, что Израиль и ОАЭ завершили переговоры относительно условий соглашения о свободной торговле. Кроме того, между двумя государствами уже действуют соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий, а также ряд меморандумов о взаимопонимании.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.