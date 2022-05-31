Европейские лидеры договорились об отключении Сбербанка от системы SWIFT

Страны Евросоюза договорились об отключении Сбербанка от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT в рамках шестого пакета санкций, как передает Арменпресс, об этом сообщил в социальной сети глава Евросовета Шарль Мишель.

"Этот пакет санкций включает в себя и другие жесткие меры: де-Свифтинг крупнейшего российского банка — Сбербанк", — написал глава Европейского совета.