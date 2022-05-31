Государство вернуло хозяйствующим субъектам сумму НДС в размере 146 млрд драмов: Пашинян

В течение 2021 года правительство вернуло хозяйствующим субъектам сумму налога на добавленную стоимость в размере 146 млрд драмов в сравнении с 60 млрд драмов в 2017 году. Как передает «Арменпресс», об этом при представлении годового отчета об исполнении государственного бюджета на совместном заседании постоянных комиссий НС заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«У нас беспрецедентный показатель по налогам-ВВП, мы зафиксировали 22,7% ВВП по налоговым поступлениям. Перед нами стоит задача в среднесрочной перспективе довести этот показатель до 25%. Конечно, это будет непросто на фоне снижения налоговых резервов, но мы поставили эту задачу, мы должны попытаться ее решить», - сказал Пашинян.

В 2021 году предприятиям возвращено 146 млрд драмов НДС. Премьер-министр уточнил, что при экспорте предпринимателям возвращается НДС.

«В связи с особенностями НДС дебетовые суммы образуются при внутреннем обращении. В 2021 году мы вернули в бизнес 146 млрд драмов. В 2017 году возврат НДС составил 60 млрд драмов, по сравнению с 2017 годом мы увеличили возврат НДС на 140%», - уточнил премьер-министр.

Он добавил, что в конце 2021 года по всем заявлениям налогоплательщиков по возврату дебетов, суммы были возвращены. Пашинян подчеркнул, что это означает, что проблема задолженности по НДС полностью решена.

По состоянию на 1 января 2018 г. государство задолжало предприятиям по дебетовому НДС 125 млрд драмов. Около 50 миллиардов драмов из этой суммы были ненадежной суммой. «Когда в 2017 году принимался новый Налоговый кодекс, правительство заявило, что откладывает прежние долги и не будет их решать. В 2019 году, когда мы уже перерасходовали бюджет, мы решили вернуть просроченные дебеты по НДС, которые накопились с первых дней независимости. Другими словами, это, по сути, был безнадежный долг, который мы вернули бизнесу», - сказал премьер-министр.

Пашинян признался, они могли бы не делать это, но посчитали, что авторитет государства важнее всего, не может быть, чтобы государство брало бы деньги у кого-то и не возвращало их. Государство планировало вернуть 56 млрд драмов, а фактически вернуло 42 млрд драмов, потому что многие компании были ликвидированы. Он отметил, что сейчас уже нет проблемы, существовавшей в Армении в течение 30 лет. А если есть дебетовая задолженность по НДС, значит, бизнес еще не успел подать заявку на ее получение в течение месяца.