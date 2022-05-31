Существование Арцаха - важнейший фактор сохранения регионального и мирового геополитического баланса: Давид Бабаян

Арцах, его существование - важнейший фактор сохранения регионального и даже мирового геополитического баланса.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей официальной странице в Facebook написал министр иностранных дел Арцаха Давид Бабаян.

Он отметил, что если не будет Арцаха, то в корне изменится геополитический ландшафт в Закавказье, а после этого - и в прилегающих районах, после чего сохранение геополитического баланса традиционными средствами (система геостратегических противовесов и др.) практически станет невозможно.

«Это приведет к открытой, жесткой и прямой конфронтации силовых центров. А что может случиться, когда геополитический баланс невозможно сохранять традиционными средствами, когда великие мировые и региональные державы будут открыто противостоять друг другу? Я думаю, что ответ очень прост: мир может оказаться даже на пороге ядерной войны», - отметил министр.