ЕС будет готов финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы

ЕС будет готов в будущем финансировать восстановление Украины только в обмен на реформы в этой стране. Как передает Арменпресс, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

"ЕС совместно с США намерен разработать путь к привлечению инвестиций на восстановление Украины, но эти инвестиции должны сопровождаться реформами. Реформами системы управления, повышением независимости судебной системы, борьбой с коррупцией, чтобы создать позитивные условия для бизнеса", - сказала она.

Фон дер Ляйен не уточнила, о какой сумме идет речь и когда ЕС и США будут готовы эти деньги предоставить.

Глава Еврокомиссии также отметила, что помимо обсуждения будущих инвестиций на восстановление в ближайшие недели Евросоюз рассмотрит планы выделения экстренной макрофинансовой помощи Киеву. "Мы работаем над особым механизмом экстренной макрофинансовой помощи Украине в размере €9 млрд. Мы будем работать над ним в течение ближайших недель, чтобы решить, как мы можем его реализовать", - сказала фон дер Ляйен.