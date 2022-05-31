В учебных заведениях Армении обучаются 3760 иностранцев

Согласно данным, полученным из учебных заведений РА, соответствующее подразделение Министерства образования, науки, культуры и спорта РА картографировало по вузам и странам и обобщило информацию об иностранных и армянских студентах, обучающихся в учебных заведениях Армении в 2021-2022 учебном году.

Как передает «Арменпресс», Управление по связям с общественностью и информации Министерства ОНКС Армении сообщило, что в учебных 2021-2022 гг. количество иностранных студентов, обучающихся в действующих в РА вузах, равнялось 354, количество армянских студентов из диаспоры - 471. В текущем учебном году в учебных заведениях РА обучаются 3 760 иностранцев и 4 248 студентов из диаспоры.