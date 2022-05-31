Никол Пашинян поздравил армянских боксеров - медалистов чемпионата Европы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян при обсуждении исполнения государственного бюджета на 2021 год в Национальном Собрании поздравил с успешным проведением в Армении чемпионата Европы по боксу среди мужчин.

«Звучит странно, но когда я узнал это, был очень удивлен. Фактически, за все время независимости в Армении ни разу не проводились чемпионаты Европы или мира олимпийских видов спорта. Это не очень хорошо, мы надеемся в будущем видеть больше таких турниров. Последним масштабным мероприятием до этого чемпионата в Армении была шахматная олимпиада, которая проходила, если мне не изменяет память, в 1995 или 1996 году», - как передает «Арменпресс», заявил Пашинян.

Он добавил, что в следующем году в Армении пройдет чемпионат Европы по тяжелой атлетике, выразив уверенность, что и он пройдет на высоком уровне.

Никол Пашинян поздравил и армянских спортсменов, завоевавших медали на чемпионате Европы по боксу.