В Пентагоне считают, что переговоры были бы логичным разрешением ситуации на Украине

Итоговое урегулирование ситуации вокруг Украины за столом переговоров было бы логичным выбором в сложившейся ситуации. Как передает Арменпресс, такое мнение выразил в понедельник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"Я полагаю развязка [ситуации] посредством переговоров была бы логичным выбором", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, добавив, что "обе стороны должны прийти к этому выводу самостоятельно".

По мнению Милли, другими исходами событий на Украине могут стать либо решительная победа одной из сторон, либо патовая ситуация. "Есть много альтернатив. Мы не уверены сейчас (как именно все закончится)", - констатировал он.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели против РФ масштабные санкции и активизировали поставки вооружений Киеву.