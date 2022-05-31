Минобороны Армении опровергло информацию об обстреле азербайджанских боевых позиций

Сообщение Министерства обороны Азербайджана о том, что 30 мая подразделения ВС Армении из стрелкового оружия разного калибра обстреляли азербайджанские боевые позиции, дислоцированные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является полной дезинформацией. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Армении.

Отмечается, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Республики Армения.