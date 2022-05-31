Европейские индексы выросли - 30-05-22

МОСКВА, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.79% и составил 14575.98 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.72% и составил 6562.39 пункта, британский FTSE вырос на 0.19% и составил 7600.06 пункта, а российский RTSI вырос на 7.21% и составил 1215.74 пункта.