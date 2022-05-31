ЧЕ-Ереван: Нарек Манасян - бронзовый медалист чемпионата Европы

Член сборной Армении по боксу, бронзовый призер чемпионата Европы Нарек Манасян рассказал о борьбе в полуфинале чемпионата.

«Я рад, что занял третье место на этом чемпионате Европы. Я провел хорошие бои. По поводу полуфинального боя мне нечего сказать, я сделал все, чтобы добиться большего», - как сообщает «Арменпресс», сказал Манасян.

В составе сборной Армении Ованнес Бачков стал чемпионом Европы, Рафаэль Ованнисян и Артур Базеян - серебряными медалистами, Нарек Манасян - бронзовым.