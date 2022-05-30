ЧЕ-Ереван: Рафаэль Ованнисян завоевал серебряную медаль
Член сборной Армении по боксу Рафаэль Ованнисян проиграл представителю Грузии в финале чемпионата Европы и завоевал серебряную медаль.
Как сообщает Арменпресс, Рафаэль Ованнисян (86 кг) встретился в финале с грузином Георгием Кушиташвили, проиграв со счетом 4:0.
Ранее Ованес Бачков завоевал золотую медаль, Артур Базеян - серебряную медаль, а Нарек Манасян - бронзовую медаль.
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