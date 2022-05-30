Из нью-йоркской церкви похитили золотую реликвию за два миллиона долларов

Неизвестные похитили из церкви Святого Августина в Нью-Йорке золотую реликвию стоимостью 2 миллиона долларов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщили в полиции города.

Департамент полиции Нью-Йорка просит общественность помочь в сборе информации о краже со взломом.

"В полицию поступило сообщение о том, что в период примерно с 18.30 26 мая 16.00 28 мая алтарь в римско-католической церкви Святого Августина, расположенной по адресу Шестая Авеню, дом 116, был вскрыт. Была изъята скиния из чистого 18-каратного золота с драгоценными камнями", - отметили в полицейском управлении.

Там указали, что "приблизительная стоимость скинии составляет 2 миллиона долларов".

Также была повреждена статуя ангела. Отмечается, что ее обезглавили.