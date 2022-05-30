"Газпром" остановит поставки газа в Нидерланды с 31 мая

Нидерландская GasTerra уведомила ""Газпром экспорт", что не намерена платить за газ в рублях, "Газпром экспорт" на конец дня 30 мая не получил от компании платеж за поставки газа в апреле и остановит прокачку с 31 мая. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила российская компания.

"Нидерландская компания "Газтерра" (GasTerra B.V.) уведомила ООО "Газпром экспорт", что не намерена осуществлять платежи за поставляемый газ в рублях в соответствии с Указом президента России № 172 от 31.03.2022 года и в соответствии со схемой, предложенной "Газпром экспортом", — сообщила компания.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) "Газпром экспорт" не получил от "Газтерра" платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил "Газтерра" о приостановке поставок газа с 31 мая 2022 года и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным вышеупомянутым указом", — также говорится в сообщении.