Айк Мартиросян занял третье место на Sharjah Masters
20:41, 30 Май 2022
С 20 по 30 мая в Шардже (ОАЭ) прошел традиционный международный открытый турнир Sharjah Masters 2022.
Как сообщает Арменпресс, Армению на турнире представляли 10 шахматистов.
Очень успешно выступил Айк Мартиросян, который разделил 3-4 места и поднял свой международный рейтинг на 15,2 балла. На данный момент текущий рейтинг Айка составляет 2652, что позволяет ему стать вторым шахматистом Армении.
Впечатляюще выступил Артур Давтян, выполнивший вторую норму гроссмейстера, и поднял свой рейтинг на 16,4 балла, перешагнув рейтинговую шкалу 2500 и выше.
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