Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май 2022

Айк Мартиросян занял третье место на Sharjah Masters 

Айк Мартиросян занял третье место на Sharjah Masters 

С 20 по 30 мая в Шардже (ОАЭ) прошел традиционный международный открытый турнир Sharjah Masters 2022.

Как сообщает Арменпресс, Армению на турнире представляли 10 шахматистов.

Очень успешно выступил Айк Мартиросян, который разделил 3-4 места и поднял свой международный рейтинг на 15,2 балла. На данный момент текущий рейтинг Айка составляет 2652, что позволяет ему стать вторым шахматистом Армении.

Впечатляюще выступил Артур Давтян, выполнивший вторую норму гроссмейстера, и поднял свой рейтинг на 16,4 балла, перешагнув рейтинговую шкалу 2500 и выше.


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