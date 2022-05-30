Премьер Греции считает возможным принять новый пакет санкций против России

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что отдельные страны Евросоюза могут смягчить свои возражения против шестого пакета антироссийских санкций, включающих запрет экспорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС.

"Первым вопросом, который будет нас волновать на внеочередном саммите Европейского совета, станет шестой пакет санкций против России. Я считаю, что мы близки к достижению договоренности, которая будет включать санкции по запрету экспорта нефти и нефтепродуктов в Евросоюз из России. Я считаю, что отдельные возражения государств-членов могут быть смягчены, чтобы в конечном итоге достичь желаемого результата", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал Мицотакис по прибытии на внеочередной саммит ЕС.

По его словам, также будут обсуждаться проблемы в области энергетики, очень высокие цены на электроэнергию в результате чрезмерно высоких цен на природный газ, которые не оправдываются законами спроса и предложения.

"Поэтому важно вернуться к дискуссии о потолке оптовой цены на газ, чтобы мы могли снизить общие цены на энергоносители и, конечно, цены на электроэнергию", - сказал премьер Греции.

Мицотакис сказал, что будут обсуждаться предложения Европейской комиссией в рамках нового проекта REPowerEU, которым может воспользоваться и Греция, получив значительные дополнительные ресурсы из неиспользованных кредитов Фонда восстановления и устойчивости (RRF).

Премьер пообещал, что правительство Греции будет поддерживать греческих потребителей, предприятия и домохозяйства, чтобы сдерживать, насколько это возможно, высокие цены на электроэнергию. По его словам, в течение 15 дней будет открыта платформа для того, чтобы вернуть 60% излишней надбавки, которую домохозяйства уплатили по счетам за электроэнергию с начала года. С начала июля будет введена новая система ценообразования на электроэнергию, с интервенциями на оптовом рынке, чтобы так называемая оговорка о корректировке тарифов была действительно отменена и повышение цен на электроэнергию было разумным, сказал премьер.