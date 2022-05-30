Двусторонние отношения, безопасность и региональные вопросы: встреча президентов Армении и Грузии

В резиденции президента Грузии состоялась официальная церемония встречи прибывшего в Грузию с официальным визитом президента Республики Армения Ваагна Хачатуряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Армении и Грузии. Президенты Армении и Грузии в сопровождении командующего Почетным караулом провели смотр военного оркестра и Почетного караула.

После официальной церемонии встречи Ваагн Хачатурян сделал запись в книге почетных гостей Президентского дворца Грузии. «Рад сообщить, что я совершаю свой первый официальный визит в качестве президента Республики Армения в братскую Грузию. Убежден, что как президенты добрососедских государств мы внесем весомый вклад в дальнейшее укрепление и углубление отношений между двумя странами», - написал президент Армении.

Затем состоялась беседа президентов Армении и Грузии Ваагна Хачатуряна и Саломе Зурабишвили, после которой состоялась встреча делегаций в расширенном составе.

Приветствуя официальную делегацию Армении, президент Грузии Саломе Зурабишвили отметила, что очень ценит то, что визит приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Грузией, которые были и будут 30 годами тесных дружественных отношений между двумя странами.

Президент Хачатурян поблагодарил за теплый прием и отметил, что Армения придает большое значение постоянному развитию и укреплению отношений с соседней Грузией, для чего есть все предпосылки.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся армяно-грузинских отношений и перспектив развития. Стороны подчеркнули наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в различных сферах, включая транспорт, связь, коммуникацию и информационные технологии.

Были затронуты вопросы безопасности, политического и регионального значения. Было отмечено, что высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов, обеспечивающих безопасность на Южном Кавказе.