В Италии пройдут массовые акции протеста против роста цен

По призыву ведущих объединений потребителей Италии 10 июня в крупнейших городах страны пройдут массовые манифестации протеста против резкого роста цен и тарифов, которые наносят огромный ущерб гражданам и всей национальной экономике.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, такое решение приняли в понедельник руководители 16 крупнейших ассоциаций потребителей, которые охарактеризовали сложившуюся в настоящее время ситуацию на Апеннинах как чрезвычайную.

"Мы имеем дело не с обычным или временным повышением цен, а с самой настоящей чрезвычайной ситуацией, подпитываемой неоправданными спекулятивными явлениями, которая заставляет семьи переносить нужду и лишения, что приведет к серьезным последствиям", - говорится в совместном заявлении.

"В нашей стране растут неравенство, энергетическая и продовольственная бедность", - подчеркивают руководители ассоциаций. По их данным, более четверти всех итальянских семей сегодня находятся в столь затруднительном положении, что вынуждены сокращать приобретение предметов первой необходимости, а порой даже отказывать себе в покупке целого ряда пищевых продуктов и санитарных принадлежностей.

Предполагается, что 10 июня участники акций протеста представят специальную "платформу" - программу предложений для правительства Марио Драги, направленных на снижение цен и борьбу со спекуляцией. Одним из требованием, которые выдвигают объединения потребителей, является включение их членов в число участников переговоров по социально-экономическим проблемам между предпринимателями, профсоюзами и представителями властей.

"Инфляция и высокие счета за коммунальные услуги изменяют экономическое поведение потребителей, заставляя их сокращать приобретение даже предметов первой необходимости, и это наносит значительный ущерб нашей экономике, что отражается на ВВП, занятости и уровне бедности. Именно поэтому мы выйдем на улицы и потребуем от правительства принять нас и вместе наметить решения для выходя из чрезвычайной ситуации", - заявил президент национального объединения Assoutenti Фурио Труцци.