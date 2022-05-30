Член сборной Армении по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр Ованес Бачков стал трехкратным чемпионом Европы, зафиксировав исторический результат в истории армянского бокса.

Как сообщает Арменпресс, в финале проходящего в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна Чемпионата Европы Ованнес Бачков соревновался с французом Лунесом Амрауи. Бачков выиграл со счетом 5:0.

Ованес Бачков – третий армянский боксер, трижды выигравший чемпионат Европы. Немногим армянским боксерам удавалось стать трехкратным чемпионом Европы: Владимиру Енгибаряну, в 1955, 1957, 1959 годах, и Исраелю Акопкохяну, в 1985, 1989, 1991 годах.