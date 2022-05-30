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FLYONE ARMENIA получила разрешение на пролет через воздушное пространство Турции.

FLYONE ARMENIA получила разрешение на пролет через воздушное пространство Турции.

Компания FLYONE ARMENIA возобновляет регулярные прямые рейсы из Еревана в Лион и Париж в течение всего летнего сезона.

В беседе с Арменпресс председатель Совета правления авиакомпании FLYONE ARMENIA Арам Ананян отметил, что часть маршрута полета проходит через воздушное пространство Турции, и авиакомпания получила разрешение на пролет (overflight) через воздушное пространство Турции.

«Рейсы Ереван-Стамбул-Ереван осуществляются бесперебойно, с частотой три рейса в неделю. Мы благодарны министерству иностранных дел Армении за активные посреднические усилия в процессе решения вопроса», - сказал Арам Ананян, добавив, что они сделают все возможное для обеспечения рейсов на должном уровне.

Ранее авиакомпания FLYONE ARMENIA сообщила, что с 17 июня возобновляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион-Ереван и Ереван-Париж-Ереван.

Рейсы Ереван-Лион-Ереван будут выполняться из международного аэропорта «Звартноц» в аэропорт Лиона «Сент-Экзюпери», два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Рейсы Ереван-Париж-Ереван будут выполняться из ереванского международного аэропорта «Звартноц» в парижский международный аэропорт имени Шарля де Голля, два раза в неделю, по вторникам и субботам.


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