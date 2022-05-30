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МИД Франции требует расследования обстоятельств гибели французского журналиста в Донбассе

МИД Франции требует расследования обстоятельств гибели французского журналиста в Донбассе

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна потребовала расследования обстоятельств смерти французского журналиста Фредерика Леклер-Имоффа, погибшего в Донбассе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об говорится в распространенном в понедельник коммюнике МИД Франции.

"Франция требует начала в кратчайшие сроки расследования, чтобы установить все обстоятельства гибели журналиста телеканала BFM Фредерика Леклер-Имоффа", - указывается в сообщении.


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