США не будут поставлять Украине ракеты для ударов по России

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило агентство Reuters.

Это высказывание главы государства прозвучало на фоне публикаций о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня.

Байден 21 мая подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму почти до 40 миллиардов.