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Член сборной Армении по боксу Артур Базеян стал вице-чемпионом Европы

Член сборной Армении по боксу Артур Базеян стал вице-чемпионом Европы

Член сборной Армении по боксу Артур Базеян стал вице-чемпионом Европы.

Как сообщает Арменпресс, в финале Чемпионата Европы Артур Базеян (57 кг) встретился с представляющим Бельгию Василь Устуроем. Армянский боксер проиграл со счетом 3:2.


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