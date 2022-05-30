Эрдоган предложил Путину провести встречу Россия-Украина-ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину организовать в Стамбуле переговоры Москвы и Киева при посредничестве ООН. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, инициативу он озвучил во время телефонного разговора, о котором сообщила канцелярия турецкого лидера.

"Эрдоган предложил в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным провести встречу в Стамбуле между делегациями России, Украины и ООН", — говорится в пресс-релизе.