Министр обороны Армении посетил бригаду миротворческих сил
Министр обороны Армении Сурен Папикян 30 мая посетил бригаду миротворческих сил министерства обороны, принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного дня миротворцев.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, поздравляя военнослужащих с профессиональным праздником, министр обороны поблагодарил за выполнение миротворческих миссий совместно с военнослужащими стран-партнеров в Ираке, Косово, Афганистане, Сирии, Ливане, Мали и Казахстане.
Высоко оценив профессионализм военнослужащих бригады, Сурен Папикян подчеркнул, что осознавая ценность мира, армянские военнослужащие с честью выполнили поставленные задачи, тем самым внеся свой вклад в обеспечение безопасности и мира для пострадавших от конфликтов и войн людей.
В ходе торжественной церемонии министр обороны, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и командир воинской части наградили ряд военнослужащих миротворческой бригады ведомственными медалями и почетными грамотами.
Министр обороны и сопровождающие его высокопоставленные офицеры возложили цветы к памятнику, установленному на территории воинской части, воздав дань уважения памяти героям, погибшим в 44-дневной войне.
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