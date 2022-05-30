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Министр обороны Армении посетил бригаду миротворческих сил

Министр обороны Армении посетил бригаду миротворческих сил

Министр обороны Армении Сурен Папикян 30 мая посетил бригаду миротворческих сил министерства обороны, принял участие в торжественной церемонии по случаю Международного дня миротворцев.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, поздравляя военнослужащих с профессиональным праздником, министр обороны поблагодарил за выполнение миротворческих миссий совместно с военнослужащими стран-партнеров в Ираке, Косово, Афганистане, Сирии, Ливане, Мали и Казахстане.

Высоко оценив профессионализм военнослужащих бригады, Сурен Папикян подчеркнул, что осознавая ценность мира, армянские военнослужащие с честью выполнили поставленные задачи, тем самым внеся свой вклад в обеспечение безопасности и мира для пострадавших от конфликтов и войн людей.

В ходе торжественной церемонии министр обороны, исполняющий обязанности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и командир воинской части наградили ряд военнослужащих миротворческой бригады ведомственными медалями и почетными грамотами.

Министр обороны и сопровождающие его высокопоставленные офицеры возложили цветы к памятнику, установленному на территории воинской части, воздав дань уважения памяти героям, погибшим в 44-дневной войне.


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