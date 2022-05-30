Дания отказалась платить за российский газ в рублях

Датская энергетическая компания Orsted заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, а не в рублях.

"Газпром экспорт" продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали, что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сообщили в компании.

В связи с этим там не исключили прекращение поставок газа, что, по мнению Orsted, станет нарушением контракта. В корпорации также убеждены, что Россия не сможет напрямую перекрыть поставки голубого топлива в Данию, так как соединяющий их трубопровод проходит через территории других стран.

"Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно", — заключили в Orsted.

Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.

В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.

Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.