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Давид Амбарян назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Армении

Давид Амбарян назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Армении

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, Давид Амбарян назначен заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Армении.

Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение премьер-министра опубликовано на сайте правительства e-gov.am.


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