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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-05-22

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-05-22

ЕРЕВАН, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 30 мая, курс доллара США вырос на 1.38 драмa и составил 449.56 драм. Курс евро вырос на 4.94 драмa и составил 484.40 драм. Курс российского рубля вырос на 0.51 драмa и составил 7.34 драм. Курс британского фунта вырос на 4.07 драмa и составил 568.33 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 133.31 драмa и составила 26765.34 драм. Цена серебра выросла на 6.61 драмa и составила 321.96 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.


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