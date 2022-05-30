Азиатские индексы - 30-05-22

ТОКИО, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.19% и составил 27369.43 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.86% и составил 1922.44 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.60% и составил 3149.06 пункта, а HANG SENG вырос на 2.06% и составил 21123.93 пункта.