Премьер-министр Пашинян принял президента Международной ассоциации бокса

Премьер-министр Никол Пашинян принял президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, во встрече также приняли участие руководитель аппарата премьер-министра, председатель Межведомственной комиссии по координации работ по проведению Чемпионата Европы по боксу Араик Арутюнян, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян, замминистра Карен Гилоян, президент Европейской конфедерации бокса Иоаннис Филипатос, президент Федерации бокса Армении Ованес Овсепян и другие должностные лица.

В приветственной речи премьер-министр Пашинян, в частности, отметил: “Уважаемый господин Кремлёв, уважаемые коллеги, приветствую вас и очень рад, что встречаемся по такому знаменательному для Республики Армения случаю, по случаю проведения Чемпионата Европы по боксу в нашей республике. Честно говоря, до организации чемпионата даже я не знал, что в Армении до этого не проводились ни чемпионаты Европы, ни чемпионаты мира по олимпийским видам спорта, и это был печальный факт для нас.

Хочу поблагодарить Вас в этом контексте за то, что Вы доверили нашей стране проведение такого ответственного мероприятия. Надеюсь, Вы довольны уровнем организации и проведения Чемпионата и по итогам этого мероприятия у нас появится уверенность, что мы можем принять и организовать еще и чемпионат мира.

В будущем году мы собираемся принимать Чемпионат Европы по тяжелой атлетике, и мы приняли такое решение, чтобы ежегодно принимать значимые спортивные мероприятия в нашей стране. Надеемся на Вашу поддержку в этом вопросе.

Вчера я там был. Честно говоря, это тоже может показаться странным, но я впервые присутствовал на турнире по боксу на таком уровне, потому что до этого никогда не было повода посетить чемпионат Европы или мира по боксу, и было очень интересно. Еще раз приветствую вас, хотел бы услышать Ваше мнение по поводу уровня организации и по поводу чемпионата в целом”.

Президент Международной ассоциации бокса поблагодарил премьер-министра Армении за теплые слова и отметил: “Господин премьер-министр, когда изначально Армения подавала заявку, и я знаю, что Армения - это боксерская страна, я знаю, что здесь любят бокс, естественно, Европа поддержала. Я приехал перед чемпионатом, ознакомился с работами, я благодарен всей Вашей команде, открытие вы организовали замечательно, на высоком уровне. Следующему правопреемнику Чемпионата Европы надо поучиться у вас.

Самое главное для нас – это условия для спортсменов и тренеров. Я поговорил с ними сегодня еще раз, все в восторге от такого теплого приема, от созданных условий, это самое главное. Для участия в чемпионате приехало около 40 стран, все в восторге: открытие, проживание, питание, гуляют по Еревану, настолько в восторге все.

Еще раз хочу поблагодарить лично Вас, Вашу команду, всех. Министерство образования, науки, культуры и спорта и Федерация бокса Армении большую работу провели. Это действительно демонстрирует, что в Армении можно проводить не только чемпионаты Европы, но и рассмотреть вопрос проведения Чемпионата мира, потому что для этого есть все условия. Вы сказали, что это первый раз, но можно сказать, что этим вы открыли ворота”.

Умар Кремлёв отметил, что сегодня состоятся матчи финального раунда Чемпионата Европы по боксу, билеты на которые полностью распроданы, что свидетельствует о большом интересе к этому виду спорта в Армении и высоком уровне организации мероприятия. Президент Европейской конфедерации бокса также выразил удовлетворение организацией Чемпионата.

На встрече были обсуждены перспективы и вызовы развития спорта, а также вопросы проведения международных турниров, развития спортивной инфраструктуры и популяризации спортивного образа жизни. Премьер-министр представил последовательные шаги правительства в указанных направлениях.

Президент IBA, в свою очередь, представил программы Ассоциации по популяризации бокса, созданию необходимых условий для профессионального роста спортсменов, механизмов стимулирования и инфраструктурного обеспечения, добавив, что IBA будет максимально поддерживать развитие спорта в Армения.

Президент Международной ассоциации бокса пригласил премьер-министра Пашиняна посмотреть сегодняшние соревнования финального раунда Чемпионата Европы по боксу.