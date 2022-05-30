Посол Ирана в Армении посетил Араратскую область

Губернатор Араратской области Армении Седрак Тевонян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе областного муниципалитета, во встрече также приняли участие заместитель губернатора Арарата Артавазд Назаретян, глава общины Арарат Аслан Аветисян и начальник отдела программ развития, туризма и анализа областной администрации Вардан Сафарян.

Приветствуя и поблагодарив посла за визит, губернатор подчеркнул, что придает важность развитию и углублению двусторонних отношений.

Посол отметил, что Араратская область имеет теплые отношения с Ираном, особенно с провинциями Гилян и Мазендеран. Посол пообещал стать звеном в формировании сотрудничества и налаживании отношений между Араратской областью и другими провинциями Ирана.

Седрак Тевонян и Аббас Бадахшан Зохури подчеркнули большой потенциал для развития двусторонних отношений и необходимость совместных усилий в этом направлении.

Собеседники обсудили и другие возможные направления развития двусторонних отношений, коснулись сфер образования, экспорта и других областей.