Министр национальной обороны Турции посетил с визитом Абу-Даби

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился в понедельник в Абу-Даби с госминистром ОАЭ по оборонным вопросам Мухаммедом бин Ахмадом аль-Боварди.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Anadolu, министры обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также обменялись мнениями по сотрудничеству в сфере военной подготовки и оборонной промышленности.

На встрече присутствовали начальник Генштаба ВС ОАЭ и посол Турции в Абу-Даби.

Визит Хулуси Акара является первым официальным посещением ОАЭ на уровне министра обороны Турции за последние 15 лет.