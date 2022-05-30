Число городов-миллионников в России увеличилось с 12 до 16

Число городов с населением более 1 млн человек в РФ по итогам Всероссийской переписи населения (прошла осенью 2021 года) увеличилось с 12 до 16 по сравнению с данными переписи 2010 года и 13 по переписи 2002 года, как передает Арменпресс, об этом говорится сообщении Росстата.

Новыми городами-миллиониками стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь (Пермь была городом-миллиоником в 2002 году, но в 2010 году теряла этот статус).

Городами-миллиониками остались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, и Волгоград.

"В городах-миллиониках суммарно проживает почти четверть всего населения страны - 35,7 млн человек", - отмечают в Росстате.

Лидерами по населению в РФ являются Москва (13 010 000 человек против 11 514 000 по переписи 2010 года) и Санкт-Петербург (5 602 000 человек против 4 848 000 по переписи 2010 года).

По предварительным данным переписи, численность населения РФ на октябрь 2021 года составила 147,2 млн человек, увеличившись на 2,05 млн человек (+1,4%) по сравнению с переписью 2010 года.

В Росстате отмечают, что рост численности населения происходил за счет миграционного прироста на фоне естественной убыли населения (превышения числа умерших над числом родившихся) практически в течение всего межпереписного периода.

По сравнению с переписью 2010 года численность населения увеличилась в 28 субъектах Российской Федерации, в остальных регионах - уменьшилась. Наиболее значительно выросло число жителей Москвы (+10,8%) и Московской области (+24,4%), Санкт-Петербурга (+14,8%) и Ленинградской области (16,5%), Краснодарского края (+11,7%). "Сократилось население во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов", - говорится в сообщении.

"Еще одни вывод, который можно сделать на основе предварительных данных переписи, - в России продолжился процесс урбанизации: 75% населения живет в городских населенных пунктах, 25% - в сельских. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 74% и 26% соответственно", - отмечают в Росстате.