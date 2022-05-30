Президент Армении с официальным визитом прибыл в Грузию
15:59, 30 Май 2022
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 30 мая с официальным визитом прибыл в Грузию.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, в Тбилисском международном аэропорту «Шота Руставели» президента Хачатуряна встретили министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и другие должностные лица.
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