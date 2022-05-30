Президент Армении с официальным визитом прибыл в Грузию

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 30 мая с официальным визитом прибыл в Грузию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, в Тбилисском международном аэропорту «Шота Руставели» президента Хачатуряна встретили министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и другие должностные лица.