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Президент Армении с официальным визитом прибыл в Грузию

Президент Армении с официальным визитом прибыл в Грузию

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян 30 мая с официальным визитом прибыл в Грузию.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Армении, в Тбилисском международном аэропорту «Шота Руставели» президента Хачатуряна встретили министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия и другие должностные лица.


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