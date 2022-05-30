В административном корпусе Министерства обороны Армении состоялось заседание коллегии

30 мая в административном корпусе Министерства обороны РА под председательством министра обороны Сурена Папикяна состоялось заседание коллегии, в ходе которого был обсужден ряд вопросов, связанных с повышением привлекательности военной службы. В заседании коллегии по видеосвязи участие приняли и командиры армейских частей.

Как сообщили «Арменпресс» в Минобороны, в своем выступлении глава Минобороны подчеркнул, что обсуждаемый вопрос очень важен для повышения боеспособности вооруженных сил, добавив, что военно-политическое руководство страны держит этот вопрос в центре своего внимания. Сурен Папикян заверил, что в ближайшее время будет предпринят ряд шагов, которые значительно повысят привлекательность военной, в частности, офицерской службы.

После выступлений руководителей ответственных подразделений министр обороны поручил в разумные сроки найти надлежащие пути решения поставленных вопросов.