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Южно-Кавказская железная дорога начинает перевозки по маршруту Ереван-Батуми- Ереван

Южно-Кавказская железная дорога начинает перевозки по маршруту Ереван-Батуми- Ереван

Компания "Южно-Кавказская железная дорога" с 14 июня начнет осуществлять летние пассажирские перевозки по маршруту Ереван-Батуми-Ереван. Как сообщили «Арменпресс» в компании, сезон летних пассажирских перевозок продлится до 30 сентября. В отличие от предыдущих лет, перевозка по маршруту Ереван-Батуми-Ереван будет два раза в неделю: из Еревана во вторник и пятницу, из Батуми - по средам и субботам. В другие дни недели будет перевозка пассажиров по маршруту Ереван-Тбилиси-Ереван. Из Еревана по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям, из Тбилиси - по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям. Два международных состава включают современные удобные вагоны, приобретенные ЮКЖД в 2021 году. Вагоны оснащены современной системой кондиционирования воздуха, Wi-Fi, удобствами для людей с ограниченными возможностями.


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