Учения ракетных войск ПВО НАТО начинаются в Польше и странах Балтии

Первая фаза учений объединенных ракетных войск противовоздушной обороны НАТО Ramstein Legacy 2022 (RALY 22) начинается в Польше и трех странах Балтии. Как передает Арменпресс, об этом информировало в понедельник Генеральное командование Вооруженных сил Польши.

Сообщается, что учения будут проходить с 30 мая до 12 июня с использованием воздушного пространства четырех стран и региона Балтийского моря. В ходе маневров будут совершаться реальные полеты. Учения планируется проводить каждые два года.

"В маневрах участвуют военно-воздушные силы союзников и наземные ракетные подразделения, которыми руководят и управляют структуры НАТО", - информировало польское командование. Участие в учениях примут военнослужащие из США, Франции, Германии, Норвегии, Чехии, Словакии, Великобритании, Италии, Бельгии, Румынии, Турции и Испании.

"Учения, которые будут проводиться в разных странах Европы, планировались исходя из разнообразных и реальных ситуационных условий", - подчеркивается в сообщении. Цель маневров в этом году - "укрепление взаимодействия и готовности подразделений, что в итоге усилит оборону и защиту территорий, сил и населения союзных стран от угроз, ракетных или воздушных атак".