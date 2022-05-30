У 3-го корпуса правительства вновь произошло столкновение между протестующими и полицейскими.

Как передает «Арменпресс», после некоторого пребывания у 3-го корпуса правительства оппозиционеры заявили, что считают свою задачу выполненной и продолжат шествие по улице Республики.

Демонстранты вышли на улицу Республики, однако через некоторое время некоторые из них, в том числе и член АРФД, депутат НС Ишхан Сагателян, вновь вернулись в 3-й корпус правительства и попытались войти в здание, после чего и начались столкновения.

Полиция задержала группу лиц.

Ситуация стабилизировалась, после чего оппозиционеры продолжили шествие.

«Арменпресс» выясняет, есть ли новые пострадавшие в результате столкновения и сколько лиц подверглось приводу в полицию.

Ранее в ходе акции возле 3-го корпуса правительства в результате столкновения между полицейскими и демонстрантами в больницу были доставлены 4 человека, 2 из которых -сотрудники полиции.

Оппозиционеры пытались в различных государственных ведомствах выяснить их позицию по заявлению, которое они включили в повестку внеочередного заседания НС, созываемого 3 июня.

Заявление содержит следующие пункты:

Поддерживает ли Армения полную реализацию права народа Арцаха на самоопределение;

Арцах никогда не будет в составе Азербайджана;

Между Республикой Армения и Республикой Арцах должна быть надежная сухопутная связь. Арцах не будет анклавом.

Республика Армения является гарантом реализации права народа Арцаха на безопасность и самоопределение.

Делимитационные и демаркационные работы должны проводиться при условии вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения;

В результате делимитационных и демаркационных работ исключается нарушение целостности Республики Армения;

В процессе нормализации армяно-турецких отношений исключается любое соглашение, которое поставило бы под вопрос признания Геноцида армян;

Разблокирование дорог между Азербайджаном и Турцией не может происходить по коридорной логике.