Участники саммита НАТО в Мадриде намерены пересмотреть позицию альянса по России и КНР

Лидеры государств - членов НАТО на встрече в Мадриде в конце июня пересмотрят позицию альянса в отношении России и Китая. Как передает Арменпресс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в понедельник интервью испанской газете ABC.

"Мадридский саммит будет иметь чрезвычайно важное значение, - сказал он. - Новая стратегическая концепция, которую мы примем, будет отражать новую реальность безопасности". "Например, нынешняя стратегическая концепция относится к России как к стратегическому партнеру и не упоминает Китай, - отметил Столтенберг. - Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность. Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов".

Кроме того, по словам генсека, на встрече в испанской столице будут затронуты вопросы, связанные с "угрозами, исходящими с юга, такими как нестабильность и терроризм". "Стабильность в Африке должна иметь значение для всего альянса, - уточнил он. - Мы будем принимать решения, чтобы сделать шаг вперед, в том числе с точки зрения сферы влияния на море".

Как считает Столтенберг, нельзя точно сказать, сколько продлится конфликт вокруг Украины. "Нам нужно быть готовыми к долгой войне", - утверждал он. "Испания участвует в совместных усилиях союзников по НАТО, - подчеркнул генсек. - Существует множество видов поддержки украинских сил. Мы должны быть очень осторожны, говоря о конкретных системах вооружения".

Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Кремле предупредил об ответной реакции Москвы на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом российский лидер отметил, что расширение альянса за счет указанных государств не создает непосредственной угрозы РФ, так как у Москвы нет проблем с этими странами.