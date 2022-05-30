2 участника акции сопротивления оппозиции и 2 полицейских доставлены в больницу

Четверо граждан на машинах скорой помощи из территории возле 3-го корпуса правительства РА доставлены в университетскую больницу N1 «Гераци». Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Аппарата ЕГМУ Шушан Даниелян.

«Состояние четверых граждан оценивается как стабильное, угрозы жизни на данный момент нет. Они в больничном комплексе, под наблюдением специалистов университета, получают необходимую медицинскую помощь», - написала Шушан Даниелян, добавив, что 2 из 4 граждан являются сотрудниками полиции.

Участники движения «Сопротивление» утром 30 мая, начав марш с площади Франции, прошлись по улицам столицы. Акция протеста была организована у 3-го корпуса правительства РА. В ходе акции между протестующими и полицией произошли столкновения, в результате которых пострадали 2 полицейских и 2 протестующих.