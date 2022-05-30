Авиакомпания FLYON ARMENIA возобновляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион- Ереван и Ереван-Париж-Ереван
13:49, 30 Май 2022
Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» с 17 июня возобновляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион-Ереван и Ереван-Париж-Ереван.
Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, рейсы Ереван-Лион-Ереван будут выполняться из международного аэропорта «Звартноц» в аэропорт Лиона Сент-Экзюпериь, два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.
Рейсы Ереван-Париж-Ереван будут выполняться из ереванского международного аэропорта «Звартноц» в парижский международный аэропорт имени Шарля де Голля, два раза в неделю по вторникам и субботам.
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