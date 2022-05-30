Авиакомпания FLYON ARMENIA возобновляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион- Ереван и Ереван-Париж-Ереван

Авиакомпания «FLYONE ARMENIA» с 17 июня возобновляет регулярные прямые рейсы Ереван-Лион-Ереван и Ереван-Париж-Ереван.

Как сообщили «Арменпресс» в авиакомпании, рейсы Ереван-Лион-Ереван будут выполняться из международного аэропорта «Звартноц» в аэропорт Лиона Сент-Экзюпериь, два раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

Рейсы Ереван-Париж-Ереван будут выполняться из ереванского международного аэропорта «Звартноц» в парижский международный аэропорт имени Шарля де Голля, два раза в неделю по вторникам и субботам.