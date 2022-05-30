В некоторых районах Армении ожидаются кратковременные дожди

В отдельных частях Еревана 30 мая и 31 мая, в вечерние часы со 2 по 4 июня возможны кратковременные дожди с грозами. Грозы будут сопровождаться усилением ветра до 15-18 м/с.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что температура воздуха существенно не изменится.

В областях 30 мая, 31 мая, с 1 по 4 июня, после полудня ожидаются кратковременные дожди с грозами. В некоторых местах возможен град. Ветер южный, с порывами до 2-5 м/с, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с.

В Арцахе сегодня и завтра ожидаются кратковременные дожди с грозами.