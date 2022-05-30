В Армении за последнюю неделю подтверждено 24 случая заболевания COVID-19

В Армении по состоянию на 11:00 30 мая, всего подтверждено 422 900 случаев заболевания COVID-19, 412 606 заболевших вылечились, всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 625 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 48 пациентов.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.

С 24 по 30 мая проведено 10 307 тестов. Подтверждено 24 случая заболевания COVID-19, 385 заболевших вылечились, зарегистрирован 1 летальный исход.

Всего проведено 3 990 602 тестирований.