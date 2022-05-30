Президент Международной федерации бокса в фан-зоне Лебединого озера подарит боксерам перчатки

Президент Международной федерации бокса Умар Кремлев 30 мая в 14: 00.00-го в фан-зоне Лебединого озера подарит боксерам боксерские перчатки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация бокса Армении.

В Ереване продолжается чемпионат Европы по боксу среди мужчин, финальные поединки которого состоятся сегодня 30 мая. В финале выступят три боксера Армении. За золотую медаль поборются Ованнес Бачков, Артур Базеян и Рафаэль Оганесян.