Пожарный спасатель из Ванадзора установил рекорд для Книги Гиннеса

Пожарный спасатель ОСС № 2 Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Зорик Погосян установил рекорд для Книги Гиннеса.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС, подняв штангу весом в 175 кг, и удерживая ее на плечах, он прошагал 1 м 90 см, обернулся и остановился.

При установлении рекорда на территории Лорийского областного спасательного управления, присутствовали руководитель Армянской ассоциации «Книга силачей-героев» Вардан Товмасян, директор Спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Армен Гаспарян и заместитель директора Тигран Петросян.