Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом

Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции.

"Постоянные представители соберутся в понедельник утром, чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России", - говорится в сообщении делегации в Twitter.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.