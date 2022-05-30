Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май 2022

Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом

Постпреды ЕС попытаются согласовать санкции против России перед саммитом

Постпреды стран-членов ЕС обсудят в понедельник перед саммитом ЕС согласование шестого пакета санкций против России. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении делегации председательствующей в настоящее время в Совете ЕС Франции.

"Постоянные представители соберутся в понедельник утром, чтобы изучить подготовку шестого пакета санкций против России", - говорится в сообщении делегации в Twitter.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что надеется на согласование нового пакета антироссийских санкций до конца мая.

Саммит ЕС пройдет в Брюсселе 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.


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