СМИ: число жертв обрушения здания в Иране достигло 31

Число жертв обрушения здания в иранском городе Абадан (провинция Хузестан) на юго-западе страны достигло 31. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в субботу агентство ISNA.

"Благодаря непрекращающейся работе спасательных отрядов на месте обрушения здания сегодня утром были выявлены еще два тела погибших, - цитирует ISNA руководителя отделения Общества Красного Полумесяца в провинции Хузестан Вахида Шабани. - Таким образом число жертв увеличилось до 31. Работы будут продолжены до окончания разборки завалов".

При этом еще около 40 человек пострадали в результате инцидента.

Также агентство отмечает, что в общей сложности задержано 13 человек, которые, как подозревают, могут нести ответственность за катастрофу.

23 мая в Абадане произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Президент страны Эбрахим Раиси распорядился в срочном порядке расследовать причины катастрофы и наказать виновных.