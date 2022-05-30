Возбуждено уголовное дело по факту убийства со стороны противника военнослужащего Давида Варданяна

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего Давида Варданяна выстрелом, произведенным с боевой позиции ВС Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Следственный комитет РА.

28-го мая 2022 г., около 10:40, военнослужащий срочной службы воинской части N Министерства обороны РА рядовой Давид Ваганович Варданян в ходе боевого дежурства, в результате выстрела снайпера со стороны противника, получил огнестрельное ранение в паховую область левой ноги. Он был доставлен в Медицинский центр Капана. 29 мая в 03:47 была зафиксирована его биологическая смерть.

Ведется расследование.