Возбуждено уголовное дело по факту убийства со стороны противника военнослужащего Давида Варданяна
11:15, 30 Май 2022
Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего Давида Варданяна выстрелом, произведенным с боевой позиции ВС Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Следственный комитет РА.
28-го мая 2022 г., около 10:40, военнослужащий срочной службы воинской части N Министерства обороны РА рядовой Давид Ваганович Варданян в ходе боевого дежурства, в результате выстрела снайпера со стороны противника, получил огнестрельное ранение в паховую область левой ноги. Он был доставлен в Медицинский центр Капана. 29 мая в 03:47 была зафиксирована его биологическая смерть.
Ведется расследование.
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