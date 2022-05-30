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Возбуждено уголовное дело по факту убийства со стороны противника военнослужащего Давида Варданяна

Возбуждено уголовное дело по факту убийства со стороны противника военнослужащего Давида Варданяна

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего Давида Варданяна выстрелом, произведенным с боевой позиции ВС Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Следственный комитет РА.

28-го мая 2022 г., около 10:40, военнослужащий срочной службы воинской части N Министерства обороны РА рядовой Давид Ваганович Варданян в ходе боевого дежурства, в результате выстрела снайпера со стороны противника, получил огнестрельное ранение в паховую область левой ноги. Он был доставлен в Медицинский центр Капана. 29 мая в 03:47 была зафиксирована его биологическая смерть.

Ведется расследование.


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