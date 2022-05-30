“Новая книга” -18/22: Хачатур Абовян, Шарль Азнавур, Роберт Льюис Стивенсон, Нассим Николас Талеб

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Хачатур Абовян: Раны Армении

Патриотизм, героизм, трагедия, любовь, приключения, страницы армянской истории и всегда актуальные мысли. “Раны Армении”- один из самых значительных романов армянской литературы представлен читателю в литературном восточноармянском изложении с соответствующими примечаниями. Читатель, уже знакомый с этой книгой, благодаря этому изложению лучше поймет некоторые подробности гениального романа, а тот, кто впервые знакомится с книгой, откроет для себя прекрасное произведение, не потерявшее своей актуальности до сегодняшнего дня.

Изложение: Айк Амбарцумян; Издательство: “Зангак”.

Переводная литература

Шарль Азнавур: Новая страна: Поэзия» [Т. I]

Сборник стихов Шарля Азнавура содержит тексты 500 песен, написанных в 1940-2010 годах, некоторые из которых принесли ему успех, вызвали ажиотаж, а некоторые заставили усовершенствовать собственный стиль и так войти в литературный мир. Страсть, любовь, предательство, преданность, разлука, самоубийство, обман, азартные игры, покаяние, разговоры с Богом. Для пера Азнавура нет закрытых тем. Первый том армянского перевода поэтического сборника представляет 113 произведений. Специально для франкофонов, вместе с армянским переводом представлены и оригиналы на французском языке.

“Я думаю, что мне удавалось приближаться к умам и сердцам моих современников, заставлять их улыбаться, мечтать, окутывать воспоминаниями и провоцировать их своим мужеством. Я делал это так нежно, как будто заворачивал свои слова в шелк”, - говорил Шарль Азнавур.

Перевод с французского: Самвел Гаспарян; Издательство “Newmag”.

Детская литература

Роберт Льюис Стивенсон: Остров сокровищ

Книга “Остров сокровищ” вышла в серии “Пиратская библиотека”. Приключенческий роман шотландского писателя Роберта Льюиса Стивенсона впервые был опубликован в 1883 году. В нем рассказана история Джима Хоккинса, который внезапно попадает в мир пиратства, когда обнаруживает карту сокровищ капитана Флинта, спрятанных на необитаемом острове.

Перевод: Арцвик Геворгяна; Издательство: “Эдит Принт”.

Документальная литература

Нассим Николас Талеб: Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса

Книга о том, что некоторым вещам нужен беспорядок, другим нет. Что мы можем классифицировать по шкале хрупкости и твердости, и как мы можем выявить хрупкость на основе нелинейной реакции, не зная многого об историческом процессе (который в основном решит проблему черного лебедя), как и о то, почему человек живет, если (и только если) любит нестабильность.

Перевод с английского: Лилит Тарханян; Издательство: “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.