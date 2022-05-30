В финале ЧЕ-Ереван выступят три боксера Армении

Завершается чемпионат Европы по боксу среди мужчин, проходящий в Ереване.

Как сообщает «Арменпресс», финальные поединки состоятся в 7-й день чемпионата, проходящего в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Армянские боксеры поборются за золото в 13 весовых категориях. Больше участников финала у Грузии и Испании - по 4 боксера.

В финале весовой категории до 57 кг Артур Базеян сразится с Василом Устуро, представляющим Бельгию.

В финале соперником бронзового призера Олимпийских игр Ованнеса Бачкова (63,5 кг) будет Люнес Марауи из Франции.

В весовой категории 86 кг соперником Рафаэля Ованнисяна является Георгий Кушинашвили из Грузии.

Финал чемпионата Европы начнется в 17:00.

В состоявшемся вчера полуфинальном поединке член сборной Армении по боксу Нарек Манасян (92 кг) встретился с Эммануэлем Пла Рейесом, представляющим Испанию. После трех раундов был зафиксирован равный счет, после чего судьи выбрали победителя. Они присудили победу испанцу.

Нарек Манасян отказался покинуть ринг, до 22:14 он все еще находился на ринге. К нему присоединились представители сборной Украины, которые заявили, что поражение их спортсмена в схватке с представителем Англии – результат несправедливого судейства.